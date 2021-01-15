تشكّل الصور العائدة إلى طفولة المشاهير محط اهتمام الكثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. ولهذا يتناقل هؤلاء الكثير منها على بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وفي هذا السياق، تم نشر صورة قديمة للفنانة المصرية القديرة يسرا، ظهرت فيها مع والدتها الراحلة وبدت في أشهُر عمرها الأولى. كما أُرفقت الصورة بأخرى حديثة لها مع الأخيرة، وفيما رأى الكثيرون أن الوالدة لم تتغير كثيراً وأنها حافظت على ملامحها حتى وفاتها، أشار البعض إلى أنه لا يمكن المقارنة بين شكلَي الممثلة القديم والحديث لأنها كانت في الصورة القديمة صغيرة جداً.

ويُشار إلى أن يسرا كانت قد أعلنت سلبية المسحة الثالثة التي أُجريت لها بعد إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد، وطمأنت جمهورها إلى حالتها الصحية حيث كتبت في تعليق نشرته على حسابها الخاص في “إنستغرام”: “الحمد لله دائما وأبداً. بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جداً من قلبي على دعواتكم ليا. الحمد لله النتيجة بعد 3 أسابيع سلبية. لسة ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم. وربنا يحفظ الجميع”.





