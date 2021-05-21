بدأ توافد الفنانين للمشاركة في جنازة الفنان المصري الراحل سمير غانم حيث سيصلى على جثمانه بعد ظهر اليوم الجمعة فى مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وقد اظهر مقطع فيديو وصول كل من الفنانة يسرا والفنانة ميرفت امين والمخرجة ايناس الدغيدي للمشاركة في الجنازة.

وكان قد تحرك جثمان الفنان المصري سمير غانم، من المستشفى الذى توفى فيه بالمهندسين، فى اتجاه مسجد المشير طنطاوى استعداداً لصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة.

وحرص على مرافقة الجثمان في سيارة الموتى ابنتيه دنيا سمير غانم، ايمى سمير غانم بينما ظهر زوجهيما الفنان حسن الرداد والاعلامي رامي رضوان وهما يشاركان في حمل التابوت ووضعه في السيارة.