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“ينانوة جليعة” الكويتية تعيد فيفي عبده الى المسرح!

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فيفي عبده في مسرحة "ينانوة جليعة" الكويتية

فيفي عبده في مسرحة "ينانوة جليعة" الكويتية

أعلنت الراقصة والفنانة المصرية ​فيفي عبده​ عن عودتها للوقوف على خشبة المسرح، بعد آخر مسرحياتها “حارة العوالم” التي قدمتها عام 2016.

وستشارك فيفي في المسرحية ​الكويت​ية “ينانوة جليعة” التي يبدأ عرضها أول أيام عيد الفطر 2019 المقبل.

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كل عام و انتم بخير انتظروني ان شاء الله في عيد الفطر المبارك في الكويت في مسرحية "ينانوة جليعة" .. عساكم من عواده بحبكم ❤️

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ونشرت فيفي عبده صورة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تعلن فيها لجمهورها الكويتي عن أنها ستلتقي بهم قريبا.يذكر أن فيفي عبده تشارك في رمضان 2019 من خلال مسلسل “مملكة الغجر” مع حورية فرغلي وسناء شافع وحازم سمير وأحمد كرارة، من تأليف الكاتب محمد الغيطي ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

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