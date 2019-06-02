يوسف الشريف يعود ب ” النهاية ” في رمضان 2020

أعلنت شركة سينرجي للإنتاج الفني للمنتج تامر مرسي عن تعاقدها مع النجم المصري يوسف الشريف وإنتاج مسلسله الجديد الذي سوف يعرض في رمضان 2020 .
وجاء ذلك حيث نشر مرسي على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي ” انستجرام ” صورة جمعته بيوسف الشريف ومعلقا عليها ” رمضان 2020 ” .
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وأعلنت الشركة أن المسلسل سوف يحمل اسم ” النهاية ” كما طرحت البوستر الدعائي المبدئي الخاص بها .
ويعد هذا المسلسل هو التعاون الثالث بين يوسف الشريف وشركة سينرجي بعد مسلسلي ” القيصر ” و ” كفر دلهاب “.
والمسلسل الجديد سيكون من إخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف .. ومن المقرر عرضه عبر قنوات
” الحياة ” و “dmc ” و”cbc ” و ” on ” .
وقد غاب الفنان يوسف الشريف عن ساحة التليفزيون منذ عامين فكان آخر أعماله مسلسل كفر دلهاب الذي عرض برمضان 2017 وحقق نجاحا كبيرا .
وكان قد أعلن يوسف الشريف سابقا إنه كان يريد المشاركة في رمضان هذا العام ولكنه لا يود تقديم أعمال لمجرد التواجد .