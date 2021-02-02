كشف المنتج السوري يوسف حرب عن أسباب انفصاله عن الفنانة نجوى كرم، مؤكدا أن الزواج بفنانة أمر في غاية الصعوبة، حيث إنه لم يتحمل أضواء الشهرة والعلاقات التي تحدث خاصة وأنه بطبعه شخص غيور جدا وهو ما دفعهما للانفصال رغم أنه ما زال يحبها ويحترمها كصديقة على حد قوله.

وقال يوسف حرب لـ”اي تي بالعربي”: “أنا أحب نجوى كرم كثيرا وقلبها ما زال بأمان معي، انفصالنا سببه أنه جاء وقت لم أكن على قدر هذه العلاقة، في وقت مر علينا لم تستطع نجوى الحفاظ عليا، ولا أنا قدرت أن أحافظ عليها، ولا أريد أن ألومها، خاصة وأن الزواج من فنانة أمر صعب للغاية”.

وأضاف حرب: “لم أستطع تحمل الأضواء والشهرة المرتبطة بها خاصة وأني شخص غيور وهي أيضا كانت تغار علي كثيرا ومن هنا قررنا الانفصال ولكن ما زالت أحبها واحترمها فهي لم تذكرني بسوء ولا أنا أذكرها بسوء، ففي كل الأحوال نحن لم نرَ من بعضنا ما يجعلنا نكره بعضنا”.

وفي سياق مختلف، كشف يوسف حرب عن مساعدته بعض الفنانين والفنانات في الحصول على الجنسية الكندية قائلا: “ساعدتهم، عرفتهم على المحامية، وأرشدتهم إلى أين يمكن أن يضعوا أولادهم، منهم من وضعوا أولادهم في المدارس، ومنهم من عاشوا فترة طويلة هناك.”.

وأكمل أن الفنانين الذين حصلوا على الجنسية “كاظم الساهر، نجوى كرم ، نوال الزغبي، راغب علامة، وزوجة وأولاد عاصي الحلاني”، مؤكدا أن الجنسية الكندية كانت متاحة وجاهزة للفنان عمرو دياب، لكنه لم يذهب للحصول عليها، وكان عليه فقط أن يقيم في كندا ويدفع الضرائب، وكانت متاحة أيضا للفنانة شيرين عبد الوهاب.

تجدر الإشارة إلى أن نجوى كرم كانت قد أطلقت عملها الجديد “معذور قلبي”، الذي لاقى الكثير من الرواج، إذ استطاع في دقائق معدودة أن يكون ضمن قائمة الترند على تويتر، ما يؤكد أن متابعيها كانوا ينتظرون بفارغ الصبر صدور العمل.

وأثنى العديد من المتابعين على صوت نجوى كرم، معتبرين أن العمل على قدر كبير من الحرفية، مؤكدين أن نجوى كرم ست الصبايا وكلها طاقة إيجابية، على أمل أن تكثر من هذه الأعمال بخاصة أنها روح بيروت وشمعة لبنان.