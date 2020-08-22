أجرى الفنان ” يوسف فوزي ” مداخلة هاتفية مع الإعلامية ” قصواء الخلالي ” في برنامجها ” المساء مع قصواء ” تحدث من خلالها عن حقيقة التصريحات المنسوبة إليه في الفترة الأخيرة عن عدم سؤال الفنانين عنه .

حيث نفى يوسف فوزي خروجه بتلك التصريحات مؤكدا أن جميع الفنانين يتابعون حالته الصحية ويسألون عنه .

وعن مرض الشلل الرعاش الذي أصيب به الفنان يوسف فوزي قال : ” مرض شلل الرعاش بدأ يظهر في آخر أعمالي ” أستاذ ورئيس قسم ” مع الزعيم عادل إمام سنة 2015 حتى أن الزعيم والفنانة الراحلة رجاء الجداوى لاحظا ذلك وطلبوا من بعض المساعدين في العمل مساعدتي ولكنني رفضت ” .

وتابع : ” لم أهمل في حالتي الصحية عندما بدأت الشعور بالمرض وذهبت إلى الطبيب وقال لي أن المرض وراثي وسوف تتعايش معه ” .

وأشار يوسف فوزي إلى أنه سعيد بما قدمه خلال مشواره الفني مضيفا : ” كفاية عليا 30 سنة فن مش هاخد زمني وزمن غيري ” .