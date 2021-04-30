اثار النجم العالمي ​جاستن بيبر​ جدلا كبيرا بين الجمهور بعد نشره صورة له على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها وهو يضع قدمي زوجته عارضة الأزياء العالمية ​هايلي بالدوين​ على خديه،

وعلق جاستن بير على الصورة موجها سؤالا الى زوجته هايلي بالدوين قائلا “كيف نشعر حيال ذلك؟”.

بدورها ردت هايلي على سؤال جاستن كاتبة: “متوترة بشأن ما سيحدث في المرة القادمة التي أراك فيها إن كنت صادقة”.

وقد تداول هذه الصورة عدد كبير من المتابعين الذي عبروا عن استغرابهم من نشره هذه الصورة.

على صعيد آخر ذكرت وسائل اعلام عالمية ان النجم العالمي جاستن بيبر سيتعاون مع فرقة BTS بأغنية جديدة، وذلك بخطوة مفاجئة للجمهور، الا انه لم يتم الكشف عن تفاصيل الأغنية وموعد طرحها.

وكان استطاع جاستن بيبر ان يحقق المرتبة الأولى في عدد من الدول على أحد التطبيقات الموسيقية بألبومه الجديد الذي يحمل عنوان ” Justice “، اذ انه لاقى رواجا كبيرا ونسب استماع عالية.