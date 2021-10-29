أعلن لاعب كرة القدم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ وحبيبته عارضة الأزياء ​جورجينا رودريغز​ عن مفاجأة سارة لكل محبينهما عبر حساب جورجينا الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

فبعد إنجابها أربعة أولاد، صدمت جورجينا الجمهور بكشفها عن حملها بتوأم، ليصبح عدد الأولاد 6، وذلك بنشرها صورة لها برفقة كريستيانو وهما مستلقيان على السرير بينما كان كريستيانو يحمل بيده صورة الـ sonor الخاصة بالحمل.

كما نشرت صورة أخرى لكريستيانو مع الأولاد الأربع، وهم يقوقمون بعلامة إثنان بيدهم، كتعبير عن فكرة التوأم.

وعلقت على الصور قائلة: “سعيدان بإعلان أننا ننتظر توأم جديد، قلبنا مليئ بالحب، ونطق للقائكما”.