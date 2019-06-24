الصفحة الرئيسية فن ​ بعد تصريحها الأخير.. جو رعد لميريام فارس: “مصر كبيره عليكي”

​ بعد تصريحها الأخير.. جو رعد لميريام فارس: “مصر كبيره عليكي”

بواسطة -
0 0
joe raad myriam fares

​ بعد تصريحها الأخير.. جو رعد لميريام فارس: "مصر كبيره عليكي"

هاجم الفنان اللبناني ​جو رعد​ الفنانة ​ميريام فارس​ بعد تصريحها الأخير الذي اثار جدلا كبيرا.

وكتب جو على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “بعتذر من ام الدنيا مصر وشعب مصر نيابة عن شاكيرا الصينية ونحنا اللبنانين مش اخلاقنا بس في ناس كبرت الخسة براسنا منيح ما كانت بمكانة الهضبة عمرو دياب بحبكم بحبكم بحبكم ميريام فارس مصر كبيره عليكي”.

وكانت ميريام قد قالت في المؤتمر الصحفي لمهرجان موازين بالمغرب: “صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكثر بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.