10 أسئلة عن اليسا… هل تستطيع الاجابة عليها؟

هي “ملكة الاحساس” ومن اكثر الفنانات جماهيرية في العالم العربي بالاضافة الى كونها رمزا للموضة انها النجمة اللبنانية اليسا التي تتصدر قائمة الاكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والى عشاق وفانز اليسا نقدم لكم مجموعة من الاسئلة عنها على الشكل التالي:

ما هو الاسم الاصلي لـ اليسا؟

ما هو برنامج المواهب الذي شاركت فيه اليسا عام 1992؟

اول البوم اطلقته اليسا عام 1998؟

ما هو اللقب الذي تشتهر به اليسا؟

برنامج شاركت اليسا في لجنة تحكيمه؟

ما اسم الأغنية التي جمعت اليسا مع المغني كريس دو بورغ؟

من هو الفنان الذي عنت اليسا معه “بتغيب بتروح”؟

ماذا عملت اليسا قبل الشهرة؟

مسلسل غنت اليسا تيتره؟

اسم اغنية لـ اليسا “يا —–“؟

حاول ان تجيب على هذه الاسئلة في الكويز المرفقة ولا تنسى كتابة عدد النقاط التي حصلت عليها في التعليقات اسفل الموضوع.