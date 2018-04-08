10 أسئلة عن راغب علامة… هل تستطيع الاجابة عليها؟

راغب علامة نجم لبناني حصل على لقب سوبر ستار عن جدارة حيث انه حافظ على نجوميته وعلى مستوى اعماله لمدة تزيد عن الثلاثين عاما وما زال الجمهور يستمع الى اغانية القديمة والجديدة بنفس الشغف .

والى محبي النجم راغب علامة نقدم لكم عشرة أسئلة لتختبروا معلوماتكم عنه على الشكل التالي:

احد الالقاب المعروف بها راغب علامة؟

برنامج تخرج منه راغب علامة وحصل على المرتبة الاولى في فئة الاغنية الشعبية؟

برنامج شارك راغب علامة في لجنة تحكيمه؟

راغب علامة متزوج من السيدة جيهان علامة وله منها؟

بالاضافة الى الجنسية اللبنانية يحمل راغب علامة الجنسية؟

اغنية حبيني لراغب علامة تيتر اي مسلسل؟

اغنية بتغيب بتروح جمعت راغب علامة مع اي فنانة لبنانية؟

لماذا يحمل راغب علامة لقب سعادة السفير؟

اسم اغنية شهيرة لراغب علامة

احد اسباب اعتذرا راغب علامة عن المشاركة في اراب ايدول كان خلافه مع؟

اما الاجابات فبالامكان معرفتها عبر الكويز المرفقة: