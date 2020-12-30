بعيداً عن أزمة كورونا التي اجتاحت العالم منذ مطلع 2020، فقد عاش النجوم العرب على مدار هذا العام الاستثنائي العديد من الأحداث الساخنة، والأزمات التي شكّلت علامة فارقة في حياتهم، فمنهم من واجه القضاء، ومنهم من دخل السجن، ومنهم من انفصل عن شريك عمره أو عادت علاقته مع زميله بعد سنوات من القطيعة.

فوشيا رصدت أبرز الأحداث الساخنة، للنجوم والمشاهير في العالم العربي خلال 2020، والتي كانت بدايتها في مطلع شهر يناير/ كانون الثاني، عندما أعلنت الصحف والفضائيات اللبنانية خبر مصرع شاب في منزل نانسي عجرم، على يد زوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم.

ومؤخرًا، وجّه القضاء اللبناني، تهمة القتل قصدًا في حالة دفاع مشروع عن النفس إلى الهاشم، على خلفية قتله رجلًا تسلل ملثمًا إلى منزله في منطقة كسروان شمال بيروت، بهدف السرقة وهدد بقتله وعائلته.

ومن الأحداث الساخنة، كان إعلان الفنانة السورية أصالة نصري، طلاقها من المخرج طارق العريان، بعد 14 سنة من زواجهما، وقيل إن الفنانة السورية انفصلت عن زوجها، بعد نشوء علاقة بين العريان وعارضة الأزياء “نيكول سعفان” التي تصغره بـ 35 عامًا.

وبينما كان العام لا يزال في أول شهره، كشف عن تورط الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها، في قضية ابتزاز للمشاهير والنجوم العرب، وتم تحويلهما للقضاء المغربي ومنعهما من السفر، فيما صدر حكم بالسجن النافذ 8 أشهر بحق دنيا.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أصيب عدد كبير من نجوم لبنان في الانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت، وكان من أبرزهم: نادين نسيب نجيم، وداليدا زوجة رامي عياش، أما راغب علامة، وإليسا وهيفاء وهبي، فقد تحطمت منازلهم بفعل الانفجار ونجوا بأعجوبة.

كذلك، شهد العام 2020، عودة العلاقة بين الفنانتين الإماراتية أحلام، والسورية أصالة نصري، بعد سنوات من القطيعة.

ولقبت أحلام بنجمة المصالحات لهذا العام، بسبب موقفها من خلاف تامر حسني مع زوجته بسمة بوسيل، بعد أن تبادلا رسائل خصام “علنية” عبر ستوري إنستغرام، إذ نجحت المطربة الإماراتية بالإصلاح بينهما.

أما فضل شاكر، الذي عاش أزمة طويلة على إثر انتمائه السياسي، الذي منعه من الغناء وإقامة الحفلات. حتى بعد عودته للفن، حُكم عليه بالسجن 22 عامًا مع الأشغال الشاقة وحرمانه من كافة حقوقه المدنية، بقرار من المحكمة العسكرية اللبنانية.

ومن الأحداث الأخيرة البارزة في العام الحالي، انفصال الفنان عمرو دياب عن دينا الشربيني، بعد تصدّر علاقتهما العناوين منذ بدايتها. ولم يصرح الثنائي عن الانفصال، لكن مصادر مقربة أكدت خلافهما على إثبات الزواج رسميًا، وهو الأمر الذي رفضه الهضبة.

أما عن أكثر الصور تداولًا لهذا العام، فقد كانت صورة فيروز مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد غيابها لسنوات طويلة عن الأضواء.