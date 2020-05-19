نالت الفنانة التركية “هازال كايا” شهرة واسعه في العالم العربي، من خلال عدة أدوار شاركت فيها تعد أبرزها دور الفتاة البريئة “نهال”، التي عشقت “مهند”، في مسلسل “العشق الممنوع”، و دور “فريحة” الذي سجل عودتها بقوة إلي الساحة الفنية، عرفها الجمهور بملامحها البريئة الهادئة، وضحكتها الطفولية التى جعلتها محط الأنظار منذ أن خطت خطواتها الأولى نحو النجومية والفن في الدراما التركية

وهو الأمر الذي جمع بينها وبين البلوجر المصرية “ريهام عمار”، ابنة محافظة الإسماعيلية، في أواخر العشرينات من عمرها، والتى تعد نسخة طبق الأصل من الفنانة التركية هازال كايا، فبرغم ارتدائها الحجاب، إلا أن ملامح الوجه واحدة، و بعد أرتداء “ريهام” للعدسات اللاصقة الخضراء اصبحت تتمتع بنفس شكل العين المميز ولونها الجذاب .

النجمة التركية “هازال كايا” و شبيهتها البلوجر المصرية “ريهام عمار”

وكشفت البلوجر المصرية عن مواقف مختلفة عاشتها، نتيجة للتشابه بينها وبين الفنانة التركية، خلال حديثها لإحدي الصحف الفنية، حيث قالت: “أي حد بيشوفني لأول مرة بيقولي مش معقول الشبهة اللي بينك وبين هازال كايا الممثلة التركية، وفي ناس بتفضل تبصلي كتير وتقولي شبه “فريحة” جدًا، وبينادوني باسمها، وبيطلبوا يتصوروا معايا”.

شبيهة الفنانة التركية “هازال كايا”

وتابعت ريهام: ” لما بنزّل صور ليا في أي جروبات بنات، أول تعليق بيكون دي فريحة بالحجاب”.أما عن المواقف الكوميدية التي تعرضت لها ريهام، فقالت : ” في مرة حطيت صورة لهازال، الناس افتكرت إن أنا قلعت الحجاب، وكلموني، وجوزي خلاني أشيلها”.

البلوجر المصرية “ريهام عمار”

وأختتمت البلوجر المصرية ريهام عمار حديثها قائلة: “تعليقات الناس صدمتني أكثر، مكنوش متخيلين إننا شخصين مش شخصية واحدة، وكان من أبرز التعليقات، “هي هزال كايا، اتحجبت؟ الشبه فظيع، صدقت مقولة يخلق من الشبه 40، دي هازال كايا أكثر من هازال نفسها”.