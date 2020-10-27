علّق الفنان المصري أحمد السقا، لأول مرة على الانتقادات التي طالت زوجته الإعلامية المصرية مها الصغير، بشأن إطلالتها التي ظهرت بها في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وأثارت بها جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد السقا، عبر تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”، مدافعا عن اطلالة زوجته في افتتاح مهرجان الجونة “زي القمر هذه اخر موضة بس مش كل الناس بتفهم يعني واحد يمكن يتشتم عشان الكرافته”.

أما مها الصغير فقالت تعليقا على نفس الموضوع “انا اتخضت عشان انا ما بعتبر نفسي فنانة ومتعودة على ده”.

وكانت مها الصغير قد ظهرت في افتتاح مهرجان الجونة، منذ ايام، وهي ترتدي موديل غير تقليدي وغريب كان عبارة عن فستان باللون الفوشيا طويل مصنوع من الدانتيل، ومزيناً بالدانتيل الأسود من عند الصدر، مع بليزر أسود طويل وواسع مما جعل الإطلالة غير مناسبة.

وقد أثارت اطلالة مها الصغير سخرية بعد الناشطين من إطلالتها بين من قال أناه أصيبت بحالة من البرودة فاضطر أن يمنحها السقا الجاكيت كي يحميها من البرودة، بينما تطرق البعض إلى أن الأمر يبدو أن الفستان كان عاريًا ولم يعجب السقا فجعلها ترتدي الجاكيت.

بعد موجة من السخرية نشرت ” مها الصغير” تفاصيل إطلالتها عبر حسابها موضحة أن الإطلالة تتكون من الفستان و”جاكيت” من دار الأزياء البريطانية كريستوفر كان وسعر الفستان 990 دولار والبليزر 932 دولار ليكون مجموعهم 1922 دولار أي ما يساوي 16727 جنيه مصري.