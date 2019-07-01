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حقيقة طرد سما المصري من ستاد القاهرة

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انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعات حول طرد الفنانة المصرية ” سما المصري ” من استاد القاهرة اثناء حضورها مباراة المنتخب المصري أمام منتخب أوغندا في بطولة الأمم الإفريقية .

وجاء ذلك بعد تداول صورة لها وهي تتحدث مع أحد المسئولين عن الأمن في المدرجات وهو يتحدث معها بشكل حاد وكانت تظهر بإطلالة رياضية ولكنها جريئة ومثيرة للغاية .

ولكن تبين بعد ذلك أن رجل الأمن كان يتحدث معها ليساعدها على تغيير مكانها .

ونشرت سما مقطع فيديو عبر حسابها على ” إنستجرام ” للرد على تلك الشائعة وأن كل ما تردد عن طردها من الاستاد بسبب ملابسها غير صحيح وعلقت قائلة : ” يا جماعة أنا في الاستاد والله واللعيبة أهم الناس اللي بتقول أنا اطردت ما أنا قاعدة مرزوعة أهو ” .

وأضافت : ” مين الحيوان اللي بيقول اني مشيت من الماتش ما انا جوه اهو والماتش هيبتدي .. نبطل هري والنبي .. الماتش ناار ” . 

كما نشرت أيضا بعد ذلك مقطع فيديو اثناء احتفالها بالهدف الأول للمنتخب المصري الذي احرزه محمد صلاح لتؤكد على حضورها المباراة .

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