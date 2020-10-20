تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، أثار ضجة كبيرة بسبب ما حُكي عن توتر ومشادة كلامية بين أميرة مخاتر إبنة الممثلة المصرية الراحلة ​رجاء الجداوي​ وإبنة الممثل المصري ​محمود ياسين​ الممثلة المصرية ​رانيا محمود ياسين​، وذلك أثناء قيام أميرة بتقديم واجب العزاء لرانيا بوفاة والدها.

وظهرت أميرة بدايةً في الفيديو وهي تعزي إبن ياسين الممثل والكاتب عمرو محمود ياسين، لتنتقل بعدها لتعزية رانيا، وظهرا في الفيديو وهما تتنافشان، فيما بدا واضحاً بحسب المتابعين التوتر والعصبية على رانيا.

وأشار البعض إلى أن السبب في ذلك، يعود للتعليق المثير للجدل الذي كانت كتبته أميرة في نعيها لياسين بعد وفاته، إذ أنها كانت كشفت عن معاناته مع مرض الزهايمر، وهو الامر الذي كانت تخفيه عائلته.





