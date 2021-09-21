ألقت فرقة البوب الكورية ”BTS“ خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن تكشف المجموعة الشبابية عن أغنية مصوّرة في أروقة المقرّ الأممي وفي حديقته على ضفاف نهر إيست ريفر في نيويورك، تحت عنوان ”بيرميشن تو دانس“ (إذن للرقص).

وتعهّد أعضاء الفرقة السبعة الذين ارتدوا للمناسبة بزّات سوداء بالدفاع عن التنمية المستدامة، وهو أحد أهمّ رهانات بدايات القرن الحادي والعشرين في نظر الأمم المتحدة.

وصرّح المغني جين: ”مرّت لحظات خلال السنتين الماضيتين شعرت فيها أنا شخصيا بالضياع، لكن كان هناك دوما أشخاص يقولون إن علينا المضي قدما والاستفادة من كلّ لحظة“.

وتابع أنه ”لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن التحدّيات المستجدّة حتّى لو كنا في مرحلة رائعة من حياتنا“.

وكان أعضاء الفرقة حصلوا على جوازات سفر دبلوماسية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تولّى الرئيس مون جاي-إن التعريف بهم.