حقق المسلسل الكوري الجنوبي”Squid Game” مشاهدات قياسية بعرضه عبر منصة “نتفليكس”، في 9 حلقات مدة الواحدة منها 60 دقيقة، ومن بين أبطاله لي جونغ جاي، ولي بيونغ هون، وكونغ يو وبارك هاي سو.

وصرح الرئيس التنفيذي لـ “نتفليكس” تيد ساراندوس في تقرير نشرته صحيفة “غارديان” البريطانية بأن المسلسل مرشح بقوة لأن يصبح السلسلة الأكثر شعبية على المنصة منذ إنشائها.

Korean series Squid Game is on its way to beating Bridgerton to become Netflix's biggest original series of all time https://t.co/THXoyNeovJ — BBC News (World) (@BBCWorld) October 1, 2021

وأضاف أن مسلسل التشويق والرعب تصدر قائمة مشاهدة الأعمال غير الناطقة باللغة الإنكليزية، بعدما أزاح المسلسل البوليسي الفرنسي “لوبين” عن القائمة.

ويعتبر “Squid Game” الصيغة الجديدة للفيلم الأميركي “Hunger Games” وتدور قصته حول 456 شخصا يعانون جميعهم مشاكل مادية، تتم دعوتهم للمشاركة في لعب للأطفال، يكسب الفائز النهائي 38.5 مليون دولار، أما الخاسرون فيفقدون حياتهم.