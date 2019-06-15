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” The Voice Senior ” برنامج اكتشاف المواهب فوق ال 60 عاما

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تستعد قناة ” MBC ” لإطلاق الموسم الأول من برنامج ” The Voice Senior ” لاكتشاف المواهب الغنائية فوق ال 60 عام .

وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخ المختلفة من برنامج ” ذا فويس ” برنامجي : ” The Voice Kids ” النسخة المخصصة للأطفال و ” The Voice ” النسخة المخصصة للشباب .

ونشرت ” MBC ” مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” تدعو من خلاله المواهب للمشاركة خلال الموسم الأول مقدمة تفاصيل كيفية التقديم للبرنامج .

ويضم البرنامج أربعة من المدربين المشاهير الذين يتنافسون لضم المواهب الغنائية المتميزة إلى فرقهم في المرحلة الأولى ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التصفيات .

ولم يكشف الإعلان عن أية معلومات عن لجنة التحكيم أو موعد العرض .

وبرنامج ” The Voice Senior ” يعرض بلغات مختلفة على غدد من المحطات العالمية .

 

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