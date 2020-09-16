يعتبر تقطيع البصل والثوم من المهمات التي لا تحب الكثير من سيدات المنازل القيام بها رغم أن هذين المكونين يضيفان نكهة مميزة إلى الأطباق. فإلى جانب رائحتهما القوية يسبب البصل حريق العينين. ومن أجل حل هذه المشكلة ننصح بتنظيف وفرم كمية كبيرة منهما وبحفظها في الفريزر.

البصل

– يقشر عدد كبير حبات البصل متوسطة الحجم وتفرم.

– يوضع البصل المفروم في أكياس مخصصة لحفظ الطعام.

– يتم افراغ الأكياس من الهواء قدر الإمكان واغلاقها بشكل جيد ثم وضعها في الفريزر.

الثوم

– يتم في هذه الحالة اختيار الثوم ذي الحبات كبيرة الحجم.

– تقشر الحبات وينزع الطرفان بوساطة السكين.

– بعد ذلك يتم فرمها ووضعها في أكياس مخصصة لحفظ الطعام.

– تفرغ الأكياس من الهواء قدر الإمكان وتغلق جيداً منعاً لتسرب الرائحة.

– توضع الأكياس في الفريزر حيث يمكن حفظها إلى أن يحين موعد الاستخدام لتحضير مختلف الوصفات.