تحب الكثير من سيدات المنازل استخدام الفطر الطازج بدلاً من ذاك المعلب لأنه يضفي على الأطباق المختلفة طعماً لذيذاً. إلا أن المشكلة التي يواجهنها هي أنه لا يمكن حفظ الفطر لمدة طويلة لأنه من أكثر أنواع المأكولات قابليةً للفساد والتعفّن في مدة قصيرة.

ولمنع ذلك، من الممكن اللجوء إلى طريقة حفظ تقوم على غسل حبّات الفطر من الأوساخ وبقايا التراب ثم وضعها في الثلاجة في أكياس بلاستيكية قابلة للإغلاق. وهكذا يمكن استخدامها بعد مدة تراوح بين 5 و7 أيام.

أما في حال الرغبة في حفظ الفطر في “الفريزر” لمدة أطول، فيجب غسل حبّاته جيداً ثم سلقها من خلال وضعها في قدر ماء على النار حتى تنضج.

بعدها، يجب غسل الحبّات ونقعها في وعاء يحتوي على الماء البارد مع قطع من الثلج لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ثم تُصفى جيداً وتوضع في أكياس مخصّصة للتخزين وقابلة للإغلاق. ويمكن حفظها في “الفريزر” من شهر إلى 3 أشهر. وهكذا يمكن استخدامها لتحضير أشهى الأطباق وأكثر الوصفات تميزاً.







