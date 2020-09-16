تحب الكثير من ربّات المنازل تخزين الخضار في الفريزر، ويسألن عن مدة الحفظ السليمة. وفي هذا السياق، نشير إلى أنه يمكن تجميد الخضار عموماً لمدة لا تقل عن عام واحد. إلا أن هذا لا ينطبق على كل الأصناف،

فمن الضروري استهلاك الكوسى بعض 4 أشهر من وضعها في الثلاجة.

كذلك من الأفضل استخدام الجزر في الطهو بعد 8 أشهر من حفظه في الفريزر.

ولجعل الخضار تحافظ على شكلها ومذاقها لأطول مدة ممكنة أثناء وضعها في الفريزر، يمكن اعتماد طريقة تطلق عليها تسمية “التبييض”. وفي هذه الحالة توضع الخضار في الماء المغلي لدقائق معدودة قبل أن تُصفَّى جيداً وتُنقع قليلاً في الماء البارد ثم تُصفَّى وتعبأ في أكياس تُغلق بإحكام.

لكن يجب لفت النظر إلى أنه لا يمكن تجميد بعض أنواع الخضار، وخصوصاً تلك التي تحتوي على الماء، ومنها الباذنجان والطماطم. فقد يتغير شكلها وطعمها في هذه الحالة.

ومن المهم الانتباه إلى ضرورة غسل المكونات جيداً قبل البدء بتجميدها لمنع نمو البكتيريا الضارة عليها.