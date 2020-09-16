لا يخلو مطبخ من القهوة المطحونة. فهذا المشروب هو الأكثر شعبية في العالم ولا يمكن الكثيرين أن يبدؤوا أيامهم من دون تناول كوب منه.

أما المشكلة التي يمكن أن تواجهها بعض سيدات المنازال في هذا السياق فهي عدم معرفة الطريقة الصحيحة لحفظ القهوة وحمايتها من الرطوبة ومن تأثير روائح أخرى عليها.

فإن كنت من هؤلاء إليك هذه النصيحة: أفرغي محتوى كيس القهوة في علبة معدنية يمكنك إغلاقها بإحكام وضعيها في الخزانة في مكان بعيد عن الضوء وعن الحرارة.

أما إذا كنت تسألين عن مدى صحة تخزين القهوة المطحونة في الثلاجة فاعلمي أنه من الأفضل أن تفعلي ذلك بعد وضعها في علبة قابلة للإغلاق بإحكام. ففي حال لم تلتزمي بهذه القاعدة من الممكن ان تمتص روائح الأطعمة الأخرى.

وفي المقابل احذري من ارتكاب خطأ وضع القهوة في الفريزر لأن الحرارة القصوى أي الدافئة جداً والباردة جداً تسبب تلفها. أما القاعدة الأبرز التي ننصحك بأن تتبعيها فهي أن تحاولي استهلاك كمية القهوة بعد مرور أسبوعين فقط من فتح العلبة