تصدرت أشلي ابنة المرشح للانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن الأضواء خلال الساعات القليلة الماضية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداولوا صورها، وبدأوا يقارنونها بابنة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب منافس والدها على ولاية رئاسية جديدة.

ورغم أن الكفة مالت لاختيار إيفانكا ترامب بأنها أجمل من أشلي بايدن وفق المتابعين، لكن التساؤلات انهالت حول مدى إمكانية أن تصبح آشلي حديث وسائل الإعلام في حال فوز والدها، لاسيما وأنها لغاية الآن ليست نشيطة على غرار إيفانكا في حملة انتخاب والدها.

وآشلي بايدن من مواليد الـ 8 من يونيو 1981، تعد ناشطة اجتماعية، وسيدة أعمال تنفيذية، وشخصية سياسية من ديلاوير، كما أنها معروفة باسم طفل جو بايدن. علاوة على ذلك، فهي ناشطة في مجال العدالة الاجتماعية.

وتزوجت آشلي الدكتور هوارد كيرين (أخصائي الأنف والأذن والحنجرة) في الـ 2 من يونيو 2012، وفي الوقت نفسه، تعمل في مستشفيات جامعة توماس جيفرسون في فيلادلفيا كجراح تجميل.