أب يقتل إبنته ذات ال 14 عاما .. والسبب ” جوارب الحذاء ” !!

تلقي قسم أول مدينة نصر بالقاهرة بلاغا من الأهالي بمنطقة عزبة الهجانة يفيد بمقتل طفلة تبلغ من العمر 14 عاما على يد والدها .

حيث انتقلت القوات الأمنية ورجال المباحث إلى محل الواقعة وبمعاينة الجثة وجد آثار ضرب وتعذيب على المجني عليها .

واعترف الأب بجريمته وعن تفاصيل الواقعة قال إنه كان قد طلب من إبنته البحث عن ” جوارب الحذاء ” الخاصة به .. وعندما رفضت الإبنة استشاط غضبا وفقد أعصابه وتعدى عليها بالضرب .

فقام بضرب رأسها في الحائط والأرض عدة مرات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة .. وأبدى ندمه على ما اقترفت يداه فى حق ابنته .