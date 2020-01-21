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أب يقتل إبنته ذات ال 14 عاما .. والسبب ” جوارب الحذاء ” !!

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تلقي قسم أول مدينة نصر بالقاهرة بلاغا من الأهالي بمنطقة عزبة الهجانة يفيد بمقتل طفلة تبلغ من العمر 14 عاما على يد والدها .

حيث انتقلت القوات الأمنية ورجال المباحث إلى محل الواقعة وبمعاينة الجثة وجد آثار ضرب وتعذيب على المجني عليها .

واعترف الأب بجريمته وعن تفاصيل الواقعة قال إنه كان قد طلب من إبنته البحث عن ” جوارب الحذاء ” الخاصة به .. وعندما رفضت الإبنة استشاط غضبا وفقد أعصابه وتعدى عليها بالضرب .

فقام بضرب رأسها في الحائط والأرض عدة مرات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة .. وأبدى ندمه على ما اقترفت يداه فى حق ابنته .

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