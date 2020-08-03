حل الموزع الموسيقي ” أحمد إبراهيم ” ضيفا مع الإعلامي ” رامي رضوان ” في برنامجه ” مساء dmc ” والذي تحدث من خلاله عن فترة زواجه من الفنانة ” أنغام ” والاتهامات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة .

حيث كشف أحمد إبراهيم عن شعوره بالصدمة بعد زواجه من أنغام لما تردد حوله بأنه يبحث من وراء هذا الزواج عن الشهرة والأضواء وعدم الالتفات إلى تاريخه الفني الذي امتد لأكثر من 18 عاما قدم من خلالها عددا كبيرا من الأعمال الناجحة والمتميزة .

فقال : ” أي إنسان جواه خير وشر وكنت حريص على إني أبعد حياتي الخاصة عن شغلي ويبقى فيه فاصل بينهم والأزمة الأخيرة بينت حاجات كتيرة جدا وناس كتير استكترت عليا إني أخد حقي .. أنا عمر الشهرة ما كانت في دماغي ” .

وتابع : ” أنا بعذر الناس اللي على السوشيال ميديا إنما مقدرش أعذر الناس اللي عارفاني كويس وقريبة مني .. من أكتر ردود الأفعال اللي صدمتني اللي قالوا إني لسه مبتدأ وعايز اتشهر ومحوا 18 سنة من حياتي وهبتها لشغلي ” .

وأضاف أحمد إبراهيم عن سبب التزامه الصمت طوال الفترة الماضية قائلا : ” الدنيا صغيرة والله منصف و الرد جه بدري جدا وربنا نصفني وأنا طول الوقت عمري ما سمحت لنفسي اتدخل في حياة حد وارد على الاتهامات دي وأقول إيه في حد بيتكلم عن نفسه وينصف نفسه الراجل هو اللى بيحاسب على المشاريب ” .

كما أكد على أن طريقته في الرد على ما يدور حوله تكون عن طريق عمله والنجاح به مشيرا إلى أنه في نفس العام الذي تم الهجوم عليه فيه كان العام الذي حصل فيه على العديد من الجوائز الهامة في حياته .