تسبب الإعلامي السعودي أحمد الشقيري، بتعطيل موقع التبرع بالأعضاء الإلكتروني، عقب تطرقه إلى مسألة التبرع بالأعضاء في الحلقة الماضية من برنامج “سين” الذي يعود فيه للموسم الرمضاني، بعد فترة من الغياب.

وحظيت الحلقة بمتابعة كبيرة وتفاعل واسع من الجمهور، ووصفها البعض بـ”الأهم حتى الآن”، لا سيما وأنها تحدثت عن زراعة الأعضاء، وكيفية نقلها داخل المستشفيات في السعودية.

وعن التبرع بالأعضاء، قال الإعلامي السعودي خلال الحلقة، إنه يخلق الحياة من الموت ويخلق الأمل من الألم، ويخلق من الخسارة هدية.

واستضاف الشقيري خلال الحلقة، الدكتور ماجد الفياض، المشرف العام التنفيذي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، للحديث عن الأمر تفصيلًا، والذي قال بدوره، إن ما يميز المستشفى هو زراعة كل أعضاء الجسم ونقلها للمريض.

واستعرضت الحلقة تفاصيل عملية نقل الكبد من جسد ولد إلى والده بجميع مراحلها، التي أجريت داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وكشف الشقيري، أن المملكة العربية السعودية تأتي في المركز الثالث عالميًا في التبرع بالأعضاء، بعد كوريا الجنوبية وتركيا.

وبعد عرض الحلقة غرد احمد الشقيري عن ردود فعل الناس، كاشفًا عن تفاعل الشعب السعودي مع فكرة التبرع بالأعضاء وجاء في تغريدته: “موقع التبرع بالأعضاء علٌق من الضغط ماشاءالله. ان شاء الله يصلحوه قريب. الحمدلله الناس فيها خير”.

وكشف عدد كبير من متابعي الشقيري عبر تويتر، عن ترددهم سابقًا بالتبرع بأعضائهم، وكيف أن الحلقة شجعتهم على اتخاذ القرار، وجاء في التعليقات: “من زمان كنت افكر بهالموضوع واليوم بعد الحلقه تشجعت بزياده بس ياليت تشرحون لنا شلون نسجل صحح”.

وقال متابع: “صار لي شهر متردد بنسبه لتبرع وكل مرة افتح الموقع وارجع اطلع بسبب خوفي ان كان حلال او حرام ودعيت ربي ان يلهمني ان كان ليس حرام في ظهر اليوم كانت دعوتي وانت اليوم يا اخ احمد الشقيري طلعت وتكلمت عن نفس الموضوع فعلمت انها رساله من الله سبحانه بأن اتبرع. جزاك الله خير عني وعن كل مسلم”.

يُشار إلى أن أحمد الشقيري، كان قد تصدر الترند في الفترة الماضية، بعد ظهوره في إحدى الحلقات بدون تيشيرت، وأثارت صوره المنتشرة من الحلقة ردود فعل واسعة، حيث تغزل عدد كبير من الفتيات بجسده ولياقته، وهو الأمر الذي انتقده البعض.