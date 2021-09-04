نشر اليوتيوبر المصري ” أحمد حسن ” وزوجته ” زينب ” مقطع فيديو جديد لهما والذي بلغت مدته حوالي 25 دقيقة يتضمن ” مقلب ” في والدته بعنوان : ” مقلب إهانة واستفزاز في أمي ” .

حيث اتفقا معا على القيام بمقلب ضد والدة أحمد حسن الذي أشار إلى انها المرة الأولى التي يقوم بعمل ” مقلب ” ضد والدته .. وأشار إلى أنه سيتعمد استفزازها حول طريقة كلامها وملابسها وشكلها .

فقال : ” أنا مفهم ماما إني هخرجها وأظبطها وأنا فعلا هظبطها وهستفزها ومش هسكت ولا هسيبها وهتشوفوا هعمل فيها إيه ” .

وظهر أحمد حسن وزينب في الفيديو داخل سيارته برفقة والدته والتي حاصروها بالعبارات الاستفزازية ومقارنتها بزوجته .. لينتهي المقطع باعتداء والدة اليوتيوبر أحمد حسن بالضرب على زينب .

وأثار مقطع الفيديو حالة من الجدل والغضب بين المتابعين الذين وصفوه بأنه إهانة لوالدته وبأنهم ” مرضى نفسيين ” على حد قولهم .

https://www.facebook.com/watch/?v=315858293669401&t=1