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أحمد موسى لأصحاب المقاهي : اللي هيشغل ” بي إن سبورت ” هبلغ عنه

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يستمر الإعلامي المصري أحمد موسى في إثارة الجدل من خلال تصريحاته في برنامجه ” على مسئوليتي ” المذاع على قناة صدى البلد المصرية .

حيث طالب أحمد موسى المصريين وأصحاب المقاهي والفنادق بعدم مشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 على قناة ” بي إن سبورت ” القطرية واصفا إياها بقناة ” الأعداء ” ومشاهدة المباريات على القناة الوطنية المصرية .

وقال أحمد موسى : ” قطر عدوتنا وبتحاربنا .. شغلوا تايم سبورت وأنا هبعت كاميرات وألف مصر واللي هيشغل بي إن سبورت هبلغ عنه وهتكلم عليه على الهواء في البرنامج ” .

وأضاف محذرا : ” اللي هيشغلوا بي إن سبورت بحذرهم لإنهم بيشغلوا قناة إسرائيلية وبطلب من المسئولين يقفلوا أي قهوة بتشغل بي إن سبورت طالما فيه بديل مصري نشغله ” .

وأشاد أحمد موسى بعدم وجود قناة بي إن سبورت في دولتي السعودية والإمارات وعدم تشغيل أي مقهى للقناة بعد وجود قناة ” بي أوت ” والتي أصبحت قناة رسمية .

 

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