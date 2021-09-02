تحدثت سيدة مصرية عن مشكلة صديقة لها تزوجت في سن صغيرة للرجل كبير في السن والذي توفي وهي في عز شبابها ومعاناتها مع تخيل ما يحصل بين الزوج والزوجة وذلك خلال استشارة مع احد رجال الدين في برنامج تلفزيوني.

وقالت السيدة، في اتصال مع برنامج “اسأل مع دعاء” والذي يذاع على قناة النهار المصرية، ان صديقتها “عاوزة تسأل حد بس مكسوفة وبأنها عايشة في خيال انها متزوجة وعروسة جديدة وتتخيل كل حاجة بين الزوج والزوجة وكل ما تتوب ترجع ثاني للحكاية دي”.

بدوره دعا الشيخ أحمد الصباغ هذه السيدة الى ان تتزوج قائلا “ما تلومش نفسها في حاجة” مؤكدا ان مسألة الزواج مسألة عادية جدا كما الطلاق عادي.

وتابع “هي لما تزوجت كانت صغيرة في السن فلما تزوجت رجل كبير في السن لعله أتعبها في الفترة التي عاشتها معه ولكن بعد ذلك بدأت تاخذ السن الذي كانت لازم تعيشه في الثلاثينات بدأت تعيشه في الاربعينات واتقلبت الاية”.

واضاف “فخلاص تتزوج وما فيها حاجة خالص يعني تبحث عن زواج وتتزوج ولا حرج في ذلك على الاطلاق ولكن هذا الفعل الذي تفعله فقد نهى الله عنه ورسوله صلى الله وعليه وسلم وهذا يزيد المسألة اشتغالا”.

وفي الختام نصح الشيخ السيدة بثلاث امور هم “غض البصر وكثرة الذكر وقيام الليل”.