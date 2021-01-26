نشرت صحيفة ” الأهرام ” المصرية ما كشفته أسرة الداعية الراحلة الدكتورة ” عبلة الكحلاوي ” عن وصية الأخيرة قبل وفاتها .

حيث أوصت عبلة الكحلاوي بأن يؤدي صلاة الجنازة عليها مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية الدكتور ” أسامة الأزهري ” .

وأبلغت أسرة الفقيدة الدكتور أسامة الأزهري بهذه الوصية والذي قام بتنفيذها بالفعل وأدى صلاة الجنازة عليها والتي شيعت يوم أمس الإثنين من مسجد الباقيات الصالحات بالمقطم.

وقال الأزهري في تعليقه على وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي : ” نعزي أنفسنا والشعب المصري والعربي في وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي وأسال الله العظيم أن يرحمها لأنها كانت أمًّا لي ولن أنساها وستظل في قلبي ” .

يذكر أن عبلة الكحلاوي توفت مساء يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز 72 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .