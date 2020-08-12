أجرى الأمير ويليام مقابلة تليفزيونية تحدث من خلالها عن فترة الحجر المنزلي الذي فرضته المملكة المتحدة لمواجهة فيروس كورونا وكيفية قضائه للوقت مع أطفاله .

فقال الأمير ويليام إنه كان يقوم بتدريس أبنائه الأمير جورج البالغ من العمر 7 سنوات وإبنته الأميرة شارلوت البالغة من العمر 5 سنوات وفي أكثر من مرة كان يفقد صبره وأعصابه معهما .

وأشار إلى إنه لديه مشكلة مع مادة الرياضيات قائلا : ” اعترف أنني أشعر بالحرج بسبب ضعفي في مادة الرياضيات .. الحقيقة إنني لا أستطيع إجتياز هذه المادة للصف الثاني ” .

كما أشاد الأمير ويليام بزوجته دوقة كامبريدج ” كيت ميدلتون ” التي تتمتع بصبر لا ينفذ على حد قوله فيما يتعلق بالأطفال ودراستهم المنزلية .

وتابع : ” الحقيقة أن صبري أقل بكثير مما كنت أعتقد بينما تتمتع زوجتي بصبر فائق .. لكننا نشكل فريقا رائعا عندما يتعلق الأمر بالتحدث مع أطفالنا ومساعدتهم في الدراسة ” .