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أفيخاي أدرعي يهنئ ” مي عز الدين ” بعيد ميلادها !!

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نشر المتحدث الرسمي بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي ” تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” هنأ فيها الفنانة المصرية ” مي عز الدين ” بعيد ميلادها .

حيث نشر صورة للفنانة مي عز الدين تضم صورا لها من أعمالها الفنية وكتب في تعليقه عليها : ” يصادف اليوم عيد ميلاد الممثلة المصرية الموهوبة مي عز الدين .. وقد اختلفت الأدوار التي مثلتها في أفلامها المتعددة .. بهذه المناسبة أود تهنئتها بطريقة مميزة كل عام وانت بخير ” .

وانهالت التعليقات من جانب المتابعين على تلك التغريدة والتي اتسمت بالسخرية والهجوم على أفيخاي أدرعي مثل : ” يمكن من حارتكم ” و ” وإيه علاقة مي بحضرتك ” و ” وانت مالك ؟  .

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