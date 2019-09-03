أفيخاي أدرعي ينتقد علا الفارس في ظهورها الأول على قناة الجزيرة

نشرالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي ” تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ” تةيتر ” يبارك للإعلامية الأردنية ” علا الفارس ” عملها في قناة الجزيرة القطرية .

ولكن لم يكتفي أدرعي بالمباركة لها ولكنه انتقد الظهور الاول لها بالقناة وتغطيتها للأحداث التي وقعت مؤخرا بين حزب الله وإسرائيل .

وعن وصفها ل ” أفيفيم ” بإنها مستوطنة ولكنه يعتبرها بلدة إسرائيلية ويصحح لها ذلك .

فكتب أفيخاي أدرعي قائلا : ” بالنجاح علا الفارس .. لكن للأسف أخطأتي في الجملة الأولى أفيفيم ليست مستوطنة بل بلدة إسرائيلية مزدهرة تعرضت لاعتداء من قبل تنظيم حزب الله الإرهابي انطلاقا من جنوب لبنان ” .

وفي تغريدة اخرى انتقد مشهد عرضته قناة الجزيرة وهو صورا لعدد من الجنود الإسرائيلين ووصفت الحالة التي كانوا بها بالهلع .. حيث قالت الجزيرة : ” صور تظهر حالة من الهلع والتوتر في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي بعد عملية حزب الله في أفيفيم ” .

ليرد أدرعي على ذلك قائلا : ” هلع ؟! عيب عليكم .. ركضوا مباشرة لحماية السكان .. المشكلة هي عندما تهللون منظمات إرهابية تستخدم سكان بلدهم دروعا بشرية فعندئذ تنقلب المصطلحات ” .