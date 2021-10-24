فاجىء الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز متابعيه على حسابه على تويتر بطريقة رده على مُغردة سعودية وصفته بالدُب.

وفي التفاصيل، فقد قالت المغردة تعلقا على صورة نشرها الأميرة عبدالرحمن : “يشبه الدب الأمير عبدالرحمن بن مساعد”.

وتفاعل معها الأمير “بن مساعد” وقال ساخرا: ” أنت خليتي فيها أمير”، ما تسبب في إحراج المغردة السعودية وحذفتها في وقت لاحق.

وعلى جانب أخر كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن أكثر أغنية يحب أن يسمعها ، موضحا أنها أغنية “قالوا ترى” لعبادي الجوهر.

بالرياض بضيافة الغالي

سمو الامير عبدالرحمن بن مساعد

سألته عن اكثر قصة اكثر اغنيه نحبها لعبادي الجوهر " قالوا ترى"

وان شاء الله بيشرفني ضيف في برنامجي الجديد@abdulrahman pic.twitter.com/JzEIIAWst5 — مع حمد قلم (@7amadQalam) October 22, 2021

وأضاف في مقطع فيديو نشره الإعلامي حمد قلم على حسابه بموقع “تويتر”، أن ديوانه الذي نشره مؤخراً لا يوجد به أغنية “قالوا ترى” لكن سيتم وضعها عندما يتم تحميل ديوانه على الموقع الإلكتروني الذي سيتم إطلاقه قريباً.

ولفت الأمير “بن مساعد” إلى أن أغنية ” قالوا ترى” كتبها وهو في سن الـ14 عاماً، ممازحاً الإعلامي “قلم” بقوله “أي قبل سنتين تقريبا”.

وأبان سبب تأخره في كتابة ديوانه الأول الذي صدر منذ أيام بالقول : “سبب تأخري هو كثرة انشغالي .. وأن تصل متأخراً أفضل من أن تصل”.