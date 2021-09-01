شهدت منطقة مصر القديمة في مصر إقدام أخ على قتل شقيقته الحامل بسبب خلافات مالية بينهما .

وفي تفاصيل الواقعة قامت الأجهزة الأمنية وفريق من رجال المباحث بالاستماع لأقوال الجيران وشهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث .

وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة والتي كشفت التحريات عن أنه شقيق المجني عليها وتم إلقاء القبض عليه.

وقال المتهم في اعترافاته بأن الضحية كانت قد اقترضت مبلغا ماليا منه ورفضت بعد ذلك سداده ورده إليه مما دفعه إلى قتلها .

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الجريمة .. فيما طالبت الأم بإعدام إبنها في ميدان عام .