اثار هاشتاغ يحمل اسم (ام هند القحطاني) الجدل على موقع تويتر في المملكة العربية السعودية صباح اليوم الجمعة 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 حيث تم تداوله بكثرة وتصدر الترند.
وأثارت قصة صعود هاشتاغ “ام هند القحطاني” على قائمة الأعلى تداولا في تويتر السعودية استغراب المغردين حيث اعتقد الكثيرون ان المقصود به هي والدة مشهورة “سناب شات” هند القحطاني.
غير ان بعض الحسابات اوضحت ان “ام هند القحطاني” المقصودة في الهاشتاغ . هي سيدة سعودية تحتاج إلى مساعدات مالية ؛ من أجل سداد بعض الديون ومتطلبات الحياة”.
والطريف ان الكثير من المهتمين بأخبار الناشطة هند القحطاني حاولوا جاهدين معرفة قصة هذا الهاشتاغ متوقعين ان يحصلوا على اخبار حول والدتها غير انهم تفاجؤوا بأن القصة مختلفة تماما.