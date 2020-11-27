اثار هاشتاغ يحمل اسم (ام هند القحطاني) الجدل على موقع تويتر في المملكة العربية السعودية صباح اليوم الجمعة 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 حيث تم تداوله بكثرة وتصدر الترند.

وأثارت قصة صعود هاشتاغ “ام هند القحطاني” على قائمة الأعلى تداولا في تويتر السعودية استغراب المغردين حيث اعتقد الكثيرون ان المقصود به هي والدة مشهورة “سناب شات” هند القحطاني.

غير ان بعض الحسابات اوضحت ان “ام هند القحطاني” المقصودة في الهاشتاغ . هي سيدة سعودية تحتاج إلى مساعدات مالية ؛ من أجل سداد بعض الديون ومتطلبات الحياة”.

#ام_هند_القحطاني

امرأه مديونه ليست بأم مشهور السناب هند القحطاني وإنما امرأه اخرى تطلب من اهل الخير الفزعه لسداد دينها والباقي منه 29 الف pic.twitter.com/GYTt5PV8bW — وش سالفة الهاشتاق؟ (@wesh_salfah) November 26, 2020

والطريف ان الكثير من المهتمين بأخبار الناشطة هند القحطاني حاولوا جاهدين معرفة قصة هذا الهاشتاغ متوقعين ان يحصلوا على اخبار حول والدتها غير انهم تفاجؤوا بأن القصة مختلفة تماما.

#ام_هند_القحطاني

صار لي ساعه ادور هنا وما فهمت وش السالفه ؟ pic.twitter.com/QSBIv4yUxZ — -ᴍɴᴇʀᴀ . (@l_5ou) November 26, 2020