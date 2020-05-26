تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يسجل قيام أقارب سيدة مصرية بعد وفاتها بفيروس كورونا المستجد بإقتحام المستشفى في محافظة الشرقية وخطف الجثمان .

حيث يظهر في مقطع الفيديو أقارب المتوفاة وهم يركضون بالجـثمان سريعا من المستشفى من أجل نقله في سيارة إلى مكان مجهول .

إلى أن وصلت قوات الشرطة التي تدخلت لإيقاف الأمر وتمكنت من منعهم وإعادة الجثمان إلى المستشفى .

وصرح مصدر مسئول لوسائل إعلام مصرية أن السيدة المتوفاة تبلغ من العمر 73 عاما وتوفت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد وأن أقاربها تعجلوا في دفنها عقب معرفتهم بوفاتها .

وأشار إلى إنه بعد تجهيز السيدة ووضعها في الكيس من قبل الطب الوقائي تأخرت سيارة الإسعاف التي ستنقلها .. الأمر الذي جعل ذويها يتعجلون وأخذوا الجثمان قبل وضعه في الكيس .

مؤكدا أنه تم التواصل مع أسرة السيدة الذين تفهموا الأمر وتم استرجاع الجثمان قبل الدفن وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية .