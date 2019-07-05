أوغندية تنتقم من زوجها أثناء نومه بطريقة بشعة بعد هجرها في الفراش

انتقمت امرأة أوغندية 35 عاما من زوجها بدعى موزيس أوكوت، 46 سنة، بعد رفضه أداء واجبه الزوجي. وقالت صحيفة “الديلي ميل” أن السيدة الأوغندية مدمنة في شرب الخمر مع عدد من النساء على حد تعبير كبير القرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوج اتخذ طريقة لمنع زوجته من شرب الخمر، بأن يهجرها في الفراش. وذات يوم عاد موزيس أوكوت من الحقل، وتناول طعامه، وخلد إلى النوم.

وحينما عادت الزوجة في العاشرة مساء ذلك اليوم، ووجدته نائما، لجأت إلى محاولة “خصيه” بقطع عضوه التناسلي، عقابا له على رفضه ممارسة المهام الزوجية معها لمدة طويلة. استيقظ الزوج مذعورا، ليجد سرواله غارقا في الدماء، بينما لاذت الزوجة بالفرار من المنزل. نقل الزوج إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد أن حرر محضرا يشتكي فيه زوجته الهاربة، فيما تحاول السلطات الآن البحث عنها. يتابع كبير القرية: “ليست تلك هي المرة الأولى التي يتعرض فيها هذا الزوج إلى العنف المنزلي. فقد كسرت له زوجته قبل ذلك عظمة الترقوة”. ويمثل العنف المنزلي إحدى المشكلات الكبيرة في شمال أوغندا حيث تقع قرية أوكوت وزوجته.