أول ” ديسكو حلال ” في جدة يثير الجدل !!

دشن ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي حملة تحمل هاشتاج ” ديسكو في جدة ” عبروا فيها عن رفضهم وغضبهم الشديد عن مقطع الفيديو الذي تداولته المواقع يروج لصالة ديسكو في جدة .

واعتبر الناشطون أن مثل هذه الأشياء هي مدخلات غريبة على المجتمع السعودي وعاداته وتقاليده وطالبوا بالتحقيق في مقطع الفيديو الذي يروج له .

#ديسكو_في_جده انا اقنعتني يوم قالت (بار حلال)

وفيه بعد dance floor يعني ساحة رقص، يعني اتوقع الرقص بالرد بول والكود ود عشان نرضي الله ! pic.twitter.com/ipbnmgZdLi — جابر الودعاني🇸🇦 (@Bawwaj) June 12, 2019

وأظهر مقطع الفيديو الديسكو مشابها للطراز الغربي من حيث شكل الإضاءة الملونة والخافتة والسريعة .. وتقوم فتاة بشرح الأماكن الموجودة بالصالة والغرض المخصص لكلا منها كما علقت بإنه يوجد مكانا مخصصا للمشروبات الغازية أطلقت عليه إسم ” بار حلال ” .

ومن المقرر أن يتم غدا الخميس افتتاح الديسكو الذي يحمل إسم ” وايت جدة ” وهو فرع من الملهى الشهير ” وايت ” وموجود في دبي أيضا .

وسيمنع من هم أقل من سن ال 18 من الدخول إلى البار ولن يسمح بتقديم الخمور المحظورة في عموم البلاد .. وسيفتح الملهى أبوابه من الساعة العاشرة مساءا إلى الساعة الثالثة صباحا .