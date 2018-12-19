إحذروا وضع محفظة النقود في جيب البنطلون.. والسبب!

يفضل أغلبية الرجال وضع المحفظة في الجيب الخلفي من جيبة البنطلون، ثم يجلسون على الكرسي لساعات طويلة أثناء عملهم، لتبدأ حينها مخاطر صحية لا يدركها كثيرون.

فقد أثبتت دراسات طبية عدة أن الجلوس على محفظة مليئة بالبطاقات والأوراق والنقود يزيد من الضغط على أعصاب الفخذ، المتّصلة بدورها في منطقة أسفل الظهر، وهو ما يفسر الكثير من الآلام في هذه المنطقة بالتحديد.

وحذر أطباء من أن الألم الشائع، الذي يمتد إلى أسفل الفخذ أيضا، ويصيب الكثير من الناس ممن تتطلب أعمالهم الجلوس لفترات طويلة على الكرسي، ناجم عن الضغط على العصب الوركي، وفق ما ذكر موقع “هيلث سنترال”.

وأوضحت مجلة “نيو إنجلاند للطب”، أن الضغط على أعصاب الورك، نتيجة وجود المحفظة، أو الجلوس بطريقة خاطئة لفترة طويلة، من شأنه أن ينشر الألم إلى أعلى وأسفل منطقة الورك، وهو ما يسبب الشد العضلي لدى الكثيرين.