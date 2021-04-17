أعلن الحساب الرسمي للداعية الشيخ ” يوسف القرضاوي ” على موقع التغريدات تويتر اليوم السبت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد .
فجاء في تغريدة : ” تبين إصابة سماحة الشيخ القرضاوي بفيروس كورونا وهو بحالة جيدة والحمد لله ويتلقى الرعاية الصحية .. وهو يطمئن محبيه ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية ” .
كما أكد ” عبد الرحمن يوسف القرضاوي ” إصابة والده بالفيروس في تغريدة أخرى له عبر حسابه على موقع تويتر على الرغم من حصوله على التطعيم .
فكتب قائلا : ” تأكدت إصابة فضيلة الوالد الحبيب بفيروس كورونا .. الوالد حصل على التطعيم منذ مدة .. وبحمد الله صحته مستقرة ونسألكم الدعاء ” .