أعلن الحساب الرسمي للداعية الشيخ ” يوسف القرضاوي ” على موقع التغريدات تويتر اليوم السبت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد .

فجاء في تغريدة : ” تبين إصابة سماحة الشيخ القرضاوي بفيروس كورونا وهو بحالة جيدة والحمد لله ويتلقى الرعاية الصحية .. وهو يطمئن محبيه ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية ” .

تبين إصابة سماحة الشيخ القرضاوي بفيروس (كورونا)، وهو بحالة جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) April 17, 2021

كما أكد ” عبد الرحمن يوسف القرضاوي ” إصابة والده بالفيروس في تغريدة أخرى له عبر حسابه على موقع تويتر على الرغم من حصوله على التطعيم .

فكتب قائلا : ” تأكدت إصابة فضيلة الوالد الحبيب بفيروس كورونا .. الوالد حصل على التطعيم منذ مدة .. وبحمد الله صحته مستقرة ونسألكم الدعاء ” .

تأكدت إصابة فضيلة الوالد الحبيب بفيروس كورونا.. الوالد حصل على التطعيم منذ مدة.. وبحمد الله صحته مستقرة.. ونسألكم الدعاء.. https://t.co/9pONJNiqi5 — الشاعر عبدالرحمن يوسف (@arahmanyusuf) April 17, 2021