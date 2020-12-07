كشفت وسائل إعلام في الهند عن إجتياح ” مرض غامض ” للبلاد والذي تسبب في وفاة شخص ونقل 315 آخرين إلى المستشفى بأعراض نفس المرض من مدينة إلورو بولاية أندرا براديش الواقعة جنوبي الهند .

ووفقا للأطباء فإن أعراض ذلك المرض الغير معروف تمثلت في الغثيان والصداع وحرقان في العين وفقدان الوعي وأعراض مرض الصرع .

فقال مسئول طبي يمستشفى إيلورو الحكومي لصحيفة ” إنديان إكسبرس ” أن الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض وخاصة الأطفال منهم بدأوا فجأة في التقيؤ بعد أن اشتكوا من حرقة في العيون كما أغمي على بعضهم أو عانوا من نوبات صرع .

وتم إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد عليهم والتي ظهرت نتيجتها سلبية .

وصرح ممثلو السلطات الصحية المحلية أنه تم إرسال فرق طبية خاصة إلى إلورو للتحقيق في سبب المرض .. كما تم إرسال عينات من الماء والغذاء والدم من المرضى لتحليلها إلى مختبر الفحص الطبي الشرعي .

واستبعد وزير الصحة بالولاية ” آلا كالي كريشنا سرينيفاس ” أن يكون تلوث الماء سببا للمرض وذلك بعد إجراء فحوص دم للمرضى .. فيما يرى بعض الأطباء أن احتمال حدوث هذه العدوى الجماعية يرجع إلى تلوث الهواء أو بسبب استخدام منتجات غذائية رديئة الجودة .