أعلن الإعلامي ” عمرو أديب ” في حلقة برنامجه ” الحكاية ” يوم أمس الإثنين عن إصابة زوجة نجم نادي ليفربول الانجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم ” محمد صلاح ” بفيروس كورونا المستجد .

وذلك بعد أيام من الإعلان عن إصابة زوجها محمد صلاح بالفيروس .. وأكد عمرو أديب وفقا لما أعلنته وزارة الصحة المصرية انه من الثابت حتى الآن إصابة زوجته فقط وأن إبنته ” مكة ” غير مصابة .

وقال عمرو أديب : ” كده إحنا فاهمين إن فيه مجموعة معينة كانوا مع بعض في حتة معينة وانتقلت العدوى بينهم ” .

وتابع : ” من ساعة كنا بنتكلم عن محمد النني الآن بنؤكد خبر أن زوجة محمد صلاح وهي سيدة فاضلة ومحترمة والتقيت بيها في بريطانيا لما كنت بعمل حوار مع صلاح وهي زوجة جميلة ومساندة لزوجها بشكل كبير الست أم مكة نتمنى لها الشفاء العاجل أيضا ” .

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية المسحة التي أجراها الخاصة بالفيروس .