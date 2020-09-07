نشرت الإعلامية المصرية ” أميرة نور ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كشفت من خلاله عن إصابة زوجها ” وسام هنيدي ” بنزيف في المخ .

وهو الأمر الذي استدعى إجرائه لعملية جراحية دقيقة في المخ وتواجده الآن بغرفة العناية المركزة .

وكتبت أميرة نور في منشورها : ” تفضل وليس أمر .. دعواتكم القلبية بالشفاء العاجل لزوجى ووالد إبنتيي الرائد وسام هنيدي بعد اجراء عملية جراحية دقيقة جدا بشرايين المخ وهو الآن بالعناية المركزة ” .

وتابعت : ” يا جماعة محدش يعطس ويكتم العطسة ده طلع خطير جدا .. لو مفيش منديل جنبك اعطس في كوعك .. كتم العطسة ممكن يؤدي إلى نزيف في شرايين المخ أو انفجار في قاع العين أو تمدد شرياني ” .

وأضافت قائلة : ” وسام زوجي كتم عطستين متتاليتين جامدين جدا لأن الأولاد كانوا جنبه وخاف عليهم وبعدها شعر بآلام وصداع غير محتمل والوصف تمدد شرياني في المخ نتج عنه نزيف في المخ .. عرفت معنى كلمة يرحمكم الله .. اللهم أنت الشافي ” .