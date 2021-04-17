كشف تقرير نشرته مجلة ” بي إم جي ” الطبية المتخصصة عن إصابة شاب يبلغ من العمر 21 عاما بأزمة قلبية بسبب تناوله لكميات كبيرة من مشروبات الطاقة .

حيث أشار التقرير إلى أن الشاب كان يتناول 4 عبوات يوميا من مشروبات الطاقة والتي يبلغ مجموعها لترين .

ومن الأعراض التي عانى منها وظهرت عليه قبل انتقاله إلى المستشفى : اللهاث وصعوبة التنفس وشحوب لونه وفقدانه للوزن لمدة 4 أشهر .

وقضى الشاب 58 يوما في المستشفى منها فترة قضاها في العناية المركزة .. وتوصل الأطباء المعالجون له للتشخيص النهائي للأعراض التي أصيب بها وهو أن تناول مشروب الطاقة أدى إلى فشل القلب وهذا هو ما يبدو السبب الأكثر ترجيحا .