كشفت الإعلامية المصرية ” منى عبد الغني ” في حلقة يوم أمس الثلاثاء من برنامج ” الستات ما يعرفوش يكدبوا ” التي تشارك في تقديمه عن تعرضها يوم الإثنين الماضي لهبوط في الدورة الدموية .

وذلك عقب إنتهاء حلقة البرنامج الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية اللازمة .

فقالت منى عبد الغني : ” بالصدفة الحلقة النهاردة عن المسعفين ودورهم .. أنا إمبارح بعد ما خلصت الهوا جالي هبوط في الدورة الدموية والحمد لله إبني لحقني وطلبلي الإسعاف ” .

وتابعت موجهة الشكر لرجال الإسعاف : ” كل الشكر لكل المسعفين في مصر على السرعة والأداء والتراحم ” .

كما أشادت بالدور الذي يقومون به في الفترة الحالية أيضا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وأن قرابة ال 10 راحوا ضحية هذا الفيروس بالإضافة إلى إصابة ما يقرب من ال 100 مسعف .