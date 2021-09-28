أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان له يوم أمس الإثنين عن إصابة ولي عهد الأردن الأمير ” الحسين بن عبد الله الثاني ” لفيروس كورونا .

فجاء في البيان : ” يعلن الديوان الملكي الهاشمي أنه بعد إجراء الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي أظهرت النتيجة مساء يوم الاثنين إصابته بفيروس كورونا ” .

وأضاف البيان أن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بصحة جيدة وظهرت عليه أعراض خفيفة .. مشيرا إلى أنه كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا .

وفي السياق ذاته سوف يخضع الملك عبد الله الثاني بن الحسين وزوجته الملكة رانيا للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام وفقا للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص كانوا قد تلقوا اللقاح علما أن نتائج الفحوصات التي أجرياها أمس جاءت نتيجتها سلبية .