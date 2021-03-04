أبهرت أحدث إطلالة للسيدة الجليلة عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، عقيلة سلطان عمان هيثم بن طارق، التي أطلت فيها على الجمهور، عبر مواقع التواصل، طيفاً واسعاً من المتابعين، الذين أشادوا بإطلالتها وجمالها.

ونشر حساب “العائلة المالكة” في “تويتر”، والذي كتب في تعريفه أنه “صفحة تعريفية وتوثيقية للأسرة المالكة في سلطنة عمان”، صورتين جديدتين للسيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية، حرم السلطان.

#السيدة_الجليلة حرم حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – pic.twitter.com/qJv2WhzVc7 — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) March 2, 2021

وظهرت السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية، في أبهى إطلالة لها، حيث ارتدت الأخضر الداكن والذي كان منسقاً ومتناغماً مع كل تفاصيل إطلالتها بشكل أبهر كل من شاهد الصور الحديثة لها.

#السيدة_الجليلة حرم حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – pic.twitter.com/kdPzXpV51y — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) March 2, 2021

وعبر طيف واسع من المغردين في سلطنة عمان، عن إعجابهم الشديد وتقديرهم واحترامهم لحرم سلطان البلاد هثيم بن طارق، مؤكدين أنها تتمتع بالشخصية العظيمة والوقار واصفين إياها بأنها واجهة مشرفة للبلاد.

دشن نشطون في سلطنة عمان، وسماً بعنوان “#السيدة_الجليلة” تفاعلوا من خلاله بشكل واسع حول إطلالة السيدة الأولى في بلادهم، مؤكدين أنها “إطلالة الفخامة والبهاء” لعهد سلطنة عمان.

وعلق حساب “شبكة عمان” قائلاً: “يعتبر الكثيرون أن زيارات #السيدة_الجليلة إلى الاماكن العامة و إهتمامها بكثير من المواضيع خصوصاً على الصعيد الإنساني تعكس أثرًا إيجابيًا، وقد يكون استطلاعًا أو نقلًا للصورة الواقعية إلى مقام جلالة السلطان”.