نشرت الإعلامية التونسية ومذيعة قناة العربية ” ريم بو قمرة ” تغريدة عبر حسابها على موقع ” تويتر ” كشفت من خلالها عن استئصالها لورم حميد من حنجرتها .

وكشفت ريم بو قمرة في منشورها عن تفاصيل المرض وما مرت به فقالت : ” يوما ما نستيقظ على وجع في الحنجرة أكثر حدة من قبل اعتقدته التهابا .. أخذت ما تيسر من المشروبات وما اعتقدت إنه يساعدني على تجاوز الألم ” .

وتابعت : ” زاد الألم وساء الصوت في الحياة وعلى الشاشة .. راجعت الطبيب أخذت المزيد من الدواء ولا شئ تحسن .. وبعد كشف بالمنظار اتضح أنه ورم حميد بالحنجرة .. كلمة حميد لم أسمعها في الأول كلمة ورم بشعة غطت على أي تعبير للتوضيح أو التفسير أو المواساة ” .

وأضافت ريم مشيرة إلى العملية التي أجرتها قائلة : ” اليوم الحمد لله أجريت العملية الجراحية .. تم استئصال الكويرة الصغيرة وبعدها صمت لأسبوع ثم تدريجيا عودة للعمل في أقرب وقت بإذن الله .. شكرا لكل من سأل ” .

شكرا لكل من سأل pic.twitter.com/pB6apVYUJC — Rim Bougamra | ريم بوقمرة (@rimbougamra1) October 20, 2020